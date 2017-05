Emmanuel en Lara speelden vrijdagochtend de finale van de Gorillaz-wedstrijd tegen elkaar. Emmanuel moest het juiste antwoord schuldig blijven, waardoor Lara de wedstrijd won. Emmanuel leek echter niet echt teleurgesteld dat Lara gewonnen had, en het werd al snel duidelijk waarom.

Emmanuel en Lara speelden voor een ticket naar het Demon Dayz Festival in het Engelse Kent op 10 juni. Bij de laatste vraag slaagde Emmanuel er echter niet in het goede antwoord te geven, waardoor Lara met de prijs ging lopen.

De jongen vond het echter helemaal niet zo erg dat hij verloren had en stak een verhaal af over zijn vriendin, van wie hij vorig jaar een mooi cadeau kreeg: 'Ik ben blij dat ik mijn vriendin nu ook een geschenk kan teruggeven.' Een uitspraak waar Linde achteraf over zou zeggen: 'Wij dachten dat je het niet goed begrepen had dat je niet gewonnen had.'

Niets was echter minder waar, want ook al had Emmanuel de wedstrijd wel verloren, hij zou toch naar Demon Dayz gaan. 'Want geloof het of niet... We zijn allebei binnengeraakt. Lara is mijn vriendin.'

'Dat meen je niet! Dat hebben we hier nog nooit meegemaakt', klinkt het bij een duidelijk verraste Linde. 'We staan hier met open mond naar elkaar te kijken. Wat een superkoppel!'