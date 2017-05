KAART

Hoe diplomatisch blijft Trump

tijdens zijn eerste buitenlandse reis?

19 mei 2017 Lies Lecomte

Na een turbulente week in het Witte Huis vertrekt Donald Trump voor zijn eerste grote buitenlandse reis. Woensdag en donderdag is hij in Brussel, maar ook het Midden Oosten en Italië staan op het programma. Ontdek hier zijn programma, en de risico's voor de president die geen blad voor de mond neemt.