Haal de kat van Karl Lagerfeld in huis

Karl Lagerfeld heeft een nieuw stadium in de liefde voor zijn witte kat Choupette bereikt. De excentrieke ontwerper brengt namelijk een pluchen versie van zijn huisdier op de markt.

Wie het over Karl Lagerfeld heeft, kan niet om zijn bekende kat heen. Zijn parelwitte Choupette is verwend tot en met en is door de jaren heen uitgegroeid tot een beroemdheid. De modekat heeft een eigen collectie, een boek en een Instagram-account met 100.000 volgers. Daarenboven zit de witte Birmaanse kat er warmpjes in, het dier verdiende in 2015 volgens de ontwerper zo’n drie miljoen euro.

Lagerfeld heeft nu uitstekend nieuws voor de fans van het eerste uur: er komt namelijk een pluchen versie van Choupette. Als ultieme eerbetoon ontwikkelde Lagerfeld samen met de Duitse speelgoedfabrikant Steiff namelijk een knuffel.

Wie de kat van Lagerfeld in huis wil halen moet er wel wat voor over hebben: de knuffel kost 499 euro en zal via Stylebob slechts in beperkte oplage van 2.000 stuks verkocht worden. Het collector item wordt verkocht in een koffertje met bijhorend briefje van Choupette.