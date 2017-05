Chelsea Manning deelt foto van zichzelf

De Amerikaanse klokkenluidster Chelsea Manning (29) heeft voor de eerste keer een foto van zichzelf gedeeld sinds ze de gevangenis heeft verlaten.

Manning deelde haar foto op sociale media met als bijschrift: ‘Oké iedereen, hier ben ik dan!! #helloworld’. Op de foto staat ze met een kort kapsel en rode lippenstift.

Eerder deelde ze ook al een foto van haar voeten. ‘Mijn eerste stappen in vrijheid!’, klonk het. Later volgden nog foto’s van hoe ze pizza eet en klinkt op haar nieuw begin.

Manning, die inlichtingenanalist was bij het Amerikaanse leger, was in 2013 veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf voor het lekken van honderdduizenden diplomatieke berichten en militaire bestanden aan de klokkenluiderssite Wikileaks. De informatie ging vooral over de oorlogen in Irak en Afghanistan, en was het grootste lek van geheime informatie ooit uit de Amerikaanse geschiedenis.

President Barack Obama gaf Manning – die in de gevangenis een geslachtsoperatie onderging – in januari van dit jaar een forse strafvermindering, omdat ze haar verantwoordelijkheid had erkend, spijt had betuigd en voldoende tijd in de gevangenis had doorgebracht. Na zeven jaar in de cel is ze nu weer vrij.

Foto: AFP