Romanticus Campenaerts wordt op de vingers getikt door eigen ploeg

Wielrenner Victor Campenaerts overheerste deze week het nieuws na zijn opvallende date-verzoek in de Ronde van Italië. Tijdens de tijdrit op dinsdag mocht hij van zijn ploeg niet voluit gaan, hij greep dan maar zijn kans in de liefde en zette “Carlien daten?” op zijn borst. Daar kon de wedstrijdjury al niet mee lachen, maar ook zijn ploeg was allesbehalve opgezet met het folietje: “Dat was niet professioneel.”

De grote baas van LottoNL-Jumbo, Richard Plugge, was duidelijk in zijn kritiek. “Die tijdrit had hij gewoon moeten rijden zoals elke andere renner. Met de rem erop, want de dag erna moest hij er staan voor Steven Kruijswijk. Daarvoor hebben we Campenaerts ook meegenomen naar de Giro, dat was dus geen verrassing. Zijn actie was niet professioneel”, klinkt het in De Telegraaf.

Dat LottoNL-Jumbo not amused was met de stunt van Campenaerts, bleek ook op sociale media. De Nederlandse wielerformatie is zeer actief op Twitter, maar repte met geen woord over de boodschap op de blote bast van Campenaerts. Ploegleider Addy Engels tikte Campenaerts eerder deze week al op de vingers in onze krant. “Het was jeugdige onbezonnenheid, waarbij hij het respect voor de Belgische driekleur en de sponsornamen op het shirt even uit het oog is verloren. Maar je weet wat men zegt, hé. Liefde maakt blind.”

De wedstrijdjury van de Giro was dezelfde mening aangedaan als LottoNL-Jumbo en legde Campenaerts een boete op van 100 Zwitserse frank, zo’n 90 euro. Er is geen plaats voor romantiek tijdens een serieuze wedstrijd als de Giro, luidde het commentaar.