Gedrogeerde chauffeur Times Square verdacht van doodslag

De man die donderdagmiddag (plaatselijke tijd) aan een hoge snelheid inreed op voetgangers op Times Square, in New York, is donderdagavond in verdenking gesteld van doodslag, 20 pogingen tot doodslag en 5 pogingen tot doodslag met een voertuig met verzwarende omstandigheden.

Dat melden de Amerikaanse media op gezag van de politie. De man zou tijdens het incident, waarbij een 18-jarige vrouw om het leven kwam en 22 anderen gewond raakten, onder invloed zijn geweest van drugs.

De verdachte, de 26-jarige Richard Rojas, was volgens CNN onder invloed van de drug PCP of Fencyclidine, een synthetisch derivaat van geneesmiddelen. Volgens andere bronnen had de man dan weer de drug K2 of Spice gebruikt, een middel dat ook synthetische marihuana wordt genoemd, aldus CBS en NY1.

De voormalige militair van de Navy, die zou kampen met psychologische problemen, had aan de politie verklaard dat hij reageerde op een ‘goddelijke oproep’ toen hij voetgangers omverreed. Hij zei ook aan de politie dat hij verwacht had dat de politie hem ging doodschieten.

De man werd in 2008 en 2015 al opgepakt voor dronken rijden, en voor ‘bedreigingen’ in 2016.

Burgemeester van New York Bill de Blasio liet eerder op de dag al weten dat hij een terreurdaad uitsluit.