Laura Gonzalez Escallon staat na een ronde van 70 slagen (-1) op de 34e plaats in het Kingsmill Championship golftoernooi (LPGA/1,3 miljoen dollar), dat plaatsvindt in het Amerikaanse Williamsburg (Virginia).

De 26-jarige uit Terhulpen, die aan haar eerste seizoen toe is op het hoogste niveau, startte met birdies op de holes drie en vier. Na bogey-birdie en bogey rondde ze haar eerste negen holes af in één onder par. Gonzalez Escallon, momenteel nummer 63 in het LPGA Tour klassement, moest op de zeventiende hole een bogey incasseren. Ze zette haar misstap echter recht met een birdie op de laatste hole.

In de tussenstand telt onze landgenote vijf slagen meer dan de Amerikaanse Alexis Thompson. De 22-jarige, in haar loopbaan al goed voor zeven LPGA Tour overwinningen, telt één slag voorsprong op haar landgenotes Brittany Lincicome, Gerina Piller en Angel Yin.

- stand na eerste ronde -

1. Alexis Thompson (VSt) 65 -6

2. Brittany Lincicome (VSt) 66

. Angel Yin (VSt) 66

. Gerina Piller (VSt) 66

5. Lydia Ko (NZe) 67

. Sarah Jane Smith (Aus) 67

. Giulia Molinaro (Ita) 67

8. Moriya Jutanugarn (Tha) 68

. Amelia Lewis (VSt) 68

. Candie Kung (Tai) 68

. Vicky Hurst (VSt) 68

. Minjee Lee (Aus) 68

. Sy Oh (Aus) 68

. Karine Icher (Fra) 68

. Jacqui Concolino (VSt) 68

...

34. Laura Gonzalez Escallon (Bel) 70