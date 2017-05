Vlaanderen lanceert hulplijn voor pedofielen

Vanaf vandaag heeft Vlaanderen een hulplijn voor pedofielen. Wie zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens of gedrag tegenover kinderen, kan gratis en anoniem bellen naar 0800/200 50.

Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V). Het grootste deel van mensen met pedofiele gevoelens wil nooit seksueel misbruik plegen. Het zou gaan om ongeveer 1 procent van de mannen. Maar ze raken echter vaak geïsoleerd en verward en hebben het gevoel nergens terecht te kunnen met hun probleem. Daarom is de hulplijn in het leven geroepen.

Criminologie Minne De Boeck van het UFC wijst erop dat de bestaande aanpak in Vlaanderen is voornamelijk gericht is op bestraffing en behandeling. Dat gebeurt dus pas nadat het misbruik al heeft plaatsgevonden. 'Er is nog maar weinig aandacht voor de preventieve benadering en het - in de eerste plaats – trachten voorkomen van seksueel kindermisbruik.'

Minister Vandeurzen stelt dat het concept in andere landen al bestaat, en daar ook zijn meerwaarde heeft bewezen. 'Vanuit Stop It Now! Vlaanderen zal met alle Europese preventieprojecten in het kader van seksueel kindermisbruik actief besproken worden hoe op internationaal vlak de samenwerking verder kan worden aangescherpt.'

Aan het project werken een brede groep partners mee, zoals het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, Child Focus, en Sensoa.