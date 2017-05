Trump ontkent dat hij vroeg om onderzoek naar Flynn stop te zetten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag ontkend dat hij toenmalig FBI-directeur James Comey vroeg het onderzoek naar zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn stop te zetten. Dat deed Trump op een persconferentie met de Colombiaanse president Juan Manuel Santos, de eerste keer dat hij de pers te woord stond sinds het ontslag van Comey vorige week.

Trump werd door een journalist gevraagd om dieper op de kwestie in te gaan, maar dat wilde hij niet. ‘Nee. Volgende vraag’, klonk het kort.

Hij ontsloeg Comey vorige week, omdat die het onderzoek naar de private e-mailserver van de Democrate Hillary Clinton niet goed zou hebben aangepakt. De beslissing zorgde voor veel controverse. Vooral de Democraten zien er een poging in om het FBI-onderzoek naar de vermeende Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016 stop te zetten.

De president liet verstaan dat de opvolger van Comey heel binnenkort wordt aangekondigd, en dat de mensen van de FBI ‘erg, erg opgetogen’ zullen zijn met zijn keuze. De voormalige senator Joe Lieberman is de grootste kanshebber, zei hij nog. De twee ontmoetten elkaar woensdag in het Witte Huis.

Heksenjacht

Over de beslissing om een speciale aanklager te benoemen om het onderzoek naar de rol van Rusland bij de verkiezingen te voeren, zei Trump dat die ‘het land verdeelt’. ‘Ik respecteer het initiatief, maar dit hele verhaal is een heksenjacht’, aldus de president.

Trump zei verder dat hij en president Santos ‘al het nodige’ zullen doen om de aanhoudende politieke en economische crisis in Venezuela op te lossen. Hij noemde de situatie ‘een schande voor de mensheid’. 'Mensen hebben niet genoeg te eten. Mensen hebben geen voedsel. Er is veel geweld. We zullen al het nodige doen en samenwerken om dit op te lossen’, klonk het.