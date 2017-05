WADA richt onafhankelijk orgaan voor dopingcontrole op

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) gaat een orgaan voor dopingcontrole (ITA) oprichten dat onafhankelijk van de internationale federaties te werk zal gaan. Dat heeft WADA-voorzitter Craig Reedie donderdag tijdens een bijeenkomst in Montreal gezegd. Het WADA vervult zo een aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Het IOC wil met het nieuwe orgaan benadrukken dat het de strijd tegen doping serieus neemt. “Toch is de ITA (Independent Testing Authority) niet de wonderoplossing voor dopingproblemen”, waarschuwde Valérie Fourneyron, één van de grondleggers van het orgaan. “Het is slechts een puzzelstuk, maar het zal er wel voor zorgen dat de dopingstrijd efficiënter verloopt.”

De administratieraad van de ITA zal bestaan uit vijf leden: een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van het IOC, een afgevaardigde van een internationale federatie, een atleet en een expert in dopingmateries. Het WADA zal het orgaan superviseren. Bedoeling is dat de ITA nog voor de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang in werking zal treden. .