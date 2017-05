Thierry Neuville en Mads Ostberg delen leiding na eerste proef in Portugal

Thierry Neuville (Hyundai i20) en Mads Ostberg (Ford Fiesta) hebben donderdag in Lousada (Porto) ex aequo de openingsproef in de Rally van Portugal gewonnen. De 28-jarige Luikenaar en de 29-jarige Noor finishten allebei in 2:36.6. De Nieuw-Zeelander Hayden Paddon (Hyundai i20) was één tiende trager en zette de derde tijd neer.

De Fransman Sébastien Ogier (Ford Fiesta), viervoudig wereldkampioen en na vijf manches ook nu WK-leider, is zesde, op zeven tienden van Neuville en Ostberg.

Vrijdag staan er in Viana do Castelo en Braga acht klassementsproeven op het programma.

Neuville won in Corsica en Argentinië de voorbije twee WK-proeven. In de WK-stand is hij derde, op 18 punten van Ogier.