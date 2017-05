Eigenaar Olympiakos koopt Engelse tweedeklasser Nottingham Forest

Evangelos Marinakis, de Griekse reder en eigenaar van Olympiakos Piraeus, heeft de Engelse tweedeklasser Nottingham Forest gekocht. Dat heeft de Championship-club donderdag op zijn website bekendgemaakt.

De English Football League (EFL), die de competities van de Engelse tweede tot vierde klasse organiseert, heeft het licht voor de overname op groen gezet. Ook de Europese voetbalbond UEFA heeft zijn goedkeuring gegeven.

Marinakis koopt de club over van Fawaz Al Hasawi, de Koeweiti die de afgelopen vijf jaar de eigenaar van Forest was. Begin januari leken Amerikaanse investeerders nog te azen op de club, maar die deal ging uiteindelijk niet door.

In zijn thuisland is Marinakis geen onbesproken figuur. De 49-jarige zakenman ligt momenteel onder vuur omdat hij betrokken zou zijn bij matchfixing in Griekenland, maar Marinakis weerlegt die beschuldigingen.

Nottingham Forest scheerde ooit hoge toppen in het Europese voetbal, en won in 1979 en 1980 de Europacup I. De laatste jaren vertoeft Forest echter in het Championship, waarin het dit seizoen slechts in extremis de degradatie naar derde klasse kon ontlopen.