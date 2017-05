'Niets wijst op terrorisme' bij incident Times Square

Een auto is donderdagmiddag op Times Square in New York ingereden op een voetgangers. Er vielen drieëntwintig gewonden en één dode.

De politie van New York City heeft donderdagmiddag het beroemde Times Square volledig afgesloten voor alle verkeer. Dat gebeurde nadat een rode Sedan met hoge snelheid en tegen de rijrichting enkele blokken lang over het voetpad reed, alvorens te stranden op enkele paaltjes. 'Op dat moment werd hij niet achtervolgd door de politie', klinkt het.

Volgens de brandweer van New York zijn er drieëntwintig gewonden gevallen, onder wie vier ernstig. Een 18-jarige vrouw kwam ook om het leven. Getuigen verklaarden aan Amerikaanse media dat het overkwam als een ‘intentionele daad’, maar autoriteiten beschouwen de gebeurtenissen niet als terrorisme. 'Er is niks dat daarop wijst', sprak burgemeester Bill De Blasio enkele uren naar de feiten. 'Laten we ons leven als echte New Yorkers verderzetten', riep hij op.

De politie kon meteen na de gebeurtenissen de bestuurder arresteren. Het gaat om de 26-jarige Richard Rojas, een voormalige Amerikaanse militair uit de Bronx. De man werd in 2008 en in 2015 al gearresteerd voor dronken rijden, en ook nu weer leek hij onder invloed.

Foto: REUTERS