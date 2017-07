John Podesta, de campagneleider van Clinton, zegt dat er mogelijk een link is tussen de Trump-campagne en Wikileaks. Een dag later zegt Roger Stone dat hij inderdaad onrechtstreeks contacten onderhoudt met Julian Assange, via een goede gemeenschappelijke vriend.

President Obama beschuldigt Rusland ervan hackers in te zetten om de verkiezingen te verstoren. Ook James Clapper, de baas van alle Amerikaanse inlichtingendiensten, zegt dat de documenten van Wikileaks gelinkt zijn aan Rusland. Hij beschuldigt ‘de allerbelangrijkste Russische functionarissen’ ervan een hand te hebben in de hacks.

I have total confidence that @wikileaks and my hero Julian Assange will educate the American people soon #LockHerUp

Trump-getrouwe Roger Stone insinueert op Twitter dat Wikileaks nieuwe documenten zal vrijgeven: ‘Ik heb er vertrouwen in dat Wikileaks en mijn held Julian Assange het Amerikaanse volk zullen opvoeden #lockherup’. Enkele dagen later publiceert Wikileaks een hoop e-mails uit de mailbox van John Podesta, de campagneleider van Clinton.

Carter Page, die jarenlang in Rusland werkte en Trump adviseert over buitenlandse aangelegenheden, neemt ontslag bij de campagne. Zijn communicatie wordt onder de loep genomen door de FBI in hun onderzoek naar Russische inmenging. Page kwam eerder al in opspraak in verband met contacten met Russische inlichtenofficieren.

In een interview met Russia Today zegt Trump dat het ‘erg onwaarschijnlijk’ is dat Rusland de Amerikaanse verkiezingen probeert te verstoren. ‘Ik denk dat het een verhaaltje van de Democraten is’, voegt hij er aan toe.

Trumps campagneleider Paul Manafort neemt ontslag. De FBI en het ministerie van Justitie waren een onderzoek gestart naar het bedrijf van Manafort, dat tussen 2007 en 2012 in totaal 12,7 miljoen dollar had ontvangen van de pro-Russische partij van de Oekraïense ex-president Viktor Janoekovitsj.

De FBI start een onderzoek naar de DNC-hack. Amerikaanse media melden dat de onderzoekers sterke vermoedens hebben dat de hackers ingeschakeld zijn door de Russische overheid, in een poging om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van Trump. De inlichtingendiensten maken die bevindingen ook over aan het Witte Huis.

Sean Spicer, de toekomstige persvoorlichter van het Witte Huis, zegt dat de gesprekken tussen veiligheidsadviseur Michael Flynn en ambassadeur Kislyak enkel waren om afspraken te maken voor een telefoongesprek tussen Trump en Poetin. Ook inkomend vice-president Mike Pence zegt enkele dagen later op een persconferentie dat hij met Flynn gesproken heeft en dat diens gesprekken met Kislyak ‘niets te maken hadden met de Amerikaanse uitwijzing van Russische diplomaten of de sancties tegen Rusland’.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?

BuzzFeed publiceert een rapport van een voormalige Britse spion waarin staat dat Trump-medewerkers hebben samengewerkt met Russische inlichtingendiensten en dat Rusland compromitterende informatie heeft over de president-elect. Op Twitter bijt Trump van zich af: ‘FAKE NEWS. Dit is een politieke heksenjacht’. Hij noemt het rapport complete nonsens en zegt dat hij niks te maken heeft met Rusland. ‘De inlichtingendiensten hadden dit fake news nooit mogen laten lekken naar het grote publiek. Leven we in nazi-Duitsland?’

Tijdens de hoorzitting die voorafgaat aan zijn benoeming als minister van Justitie verklaart Jeff Sessions onder eed dat hij tijdens de campagne ‘niet met de Russen gecommuniceerd heeft’. In een Senaatscommissie zegt FBI-directeur James Comey dat ook de Republikeinse partij gehacked is door de Russen, maar dat van die hack geen gestolen documenten online circuleren.

De Amerikaanse inlichtingendiensten geven een rapport vrij met de conclusies van hun onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen. ‘We zijn van mening dat de Russische president Vladimir Poetin in 2016 de opdracht heeft gegeven voor een campagne om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden’, staat te lezen in dat rapport. ‘Het doel van Rusland was om het vertrouwen in het democratische proces en de campagne van Hillary Clinton te ondermijnen. Poetin en de Russische overheid hadden volgens ons een duidelijke voorkeur voor president-elect Donald Trump’.

President Obama zet 35 Russische inlichtingenofficieren het land uit en legt twee Russische inlichtingendiensten sancties op, als antwoord op hun bemoeienissen bij de verkiezingen. Diezelfde dag belt Michael Flynn een aantal keren met ambassadeur Kislyak. Later zegt Flynn dat het misschien ook over de sancties is gegaan, maar dat hij dat niet zeker meer weet.

In de loop van december ontmoeten Trump en zijn adviseurs tal van mensen uit binnen- en buitenland. Een van die vergaderingen is met veiligheidsadviseur Michael Flynn, Trumps schoonzoon Jared Kushner en de Russische ambassadeur Sergei Kislyak.

President-elect Trump benoemt generaal Michael Flynn als nationale veiligheidsadviseur. Uittredend president Obama had hem dat een week eerder in het Witte Huis expliciet afgeraden.

Devin Nunes, Republikeins voorzitter van het inlichtingencomité in het Huis van Afgevaardigden, trekt zich terug uit het onderzoek naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. Nunes zat zelf als adviseur in Trumps transitieteam, en intussen rezen zoveel twijfels over Nunes’ rol als onpartijdige voorzitter, dat de roep om zijn ontslag steeds luider klonk.

Paul Manafort, die presidentskandidaat Trump adviseerde in de begindagen van de campagne, zou ook voor een Russische miljardair gewerkt hebben om het image van Poetin en Rusland in het Westen te verbeteren. Dat blijkt uit een rapport van de Associated Press. In het Witte Huis minimaliseert woordvoerder Sean Spicer de rol die Manafort gespeeld heeft tijdens de campagne.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!

President Trump komt met de bewering dat Obama de telefoonlijnen in Trump Tower heeft laten afluisteren tijdens de campagne. FBI-directeur James Comey zegt dat er geen enkel bewijs is voor die stelling en vraagt het ministerie van Justitie om de beschuldiging te ontkennen, wat niet gebeurt.

De Democraten in het Amerikaanse Congres eisen het ontslag van Sessions. Zover komt het niet: Sessions belegt een persconferentie waarin hij aankondigt zichzelf te wraken bij alle onderzoeken over contacten tussen Trump en Rusland. De president laat weten ‘volledig vertrouwen’ te hebben in zijn justitieminister.

In de Washington Post verschijnt een verhaal over minister van Justitie Jeff Sessions. In tegenstelling tot eerdere beweringen zou hij wel degelijk met de Russische ambassadeur gesproken hebben.

De New York Times schrijft dat mensen uit de entourage van Trump tijdens de campagne herhaaldelijk contact hebben gehad met Russische inlichtingenofficieren. Een dag later zegt ook CNN dat belangrijke adviseurs van presidentskandidaat Trump regelmatig contact hadden met de Russen. De claims gebeuren op basis van verschillende bronnen bij inlichtingendiensten en administratie.

De Washington Post schrijft, op basis van negen bronnen, dat Michael Flynn in zijn telefoongesprekken met de Russische ambassadeur Kislyak wel degelijk zou gesproken hebben over de Amerikaanse sancties. Dat staat haaks op eerdere beweringen van zowel Flynn als het Witte Huis.

Officieel wordt Sally Yates ontslagen omdat ze weigert het inreisverbod van Trump door te voeren. Dat verbod, waarbij mensen uit 7 moslimlanden de Verenigde Staten niet meer binnen mogen, is volgens Yates niet wettelijk. Amerikaanse rechtbanken zullen dat inreisverbod later alsnog blokkeren.

De president zou in februari aan FBI-directeur Comey gevraagd hebben om het onderzoek naar Trumps veiligheidsadviseur Flynn stil te leggen. Dat schrijft de New York Times. Comey, die bekend staat om memo’s te maken van ‘moeilijke’ meetings, zou dat ook van deze ontmoeting met Trump gedaan hebben.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

In de Amerikaanse Senaat wordt voormalige veiligheidsadviseur Flynn gedagvaard voor de Commissie voor Inlichtingen, met de vraag om documenten aan hen over te maken. De commissie had Flynn eerder al gevraagd om de documenten te bezorgen. Omdat hij toen weigerde mee te werken, volgt er nu een dagvaarding.

In het Witte Huis vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Russische buitenlandminister Lavrov. Enkele dagen na die ontmoeting brengt de Washington Post uit dat de president hoogst geheime en uiterst gevoelige informatie over de ontdekking van een terreurcomplot van Islamitische Staat heeft gedeeld met de Russen.

Het ontslag van Comey slaat in als een bom, zowel bij Democraten als bij Republikeinen. De stemmen die een onafhankelijk onderzoek naar de Russische inmenging vragen, klinken steeds luider in politiek Washington.

President Trump ontslaat FBI-directeur James Comey. De adjunct-minister van Justitie, Rod Rosenstein, had die aanbeveling gedaan aan het Witte Huis. Ook justitieminister Sessions volgde die aanbeveling in een brief aan Trump. Officieel wordt Comey aan de kant gezet omdat hij steken zou laten vallen hebben in het onderzoek naar de Clinton-mails. Enkele dagen voor zijn ontslag had Comey meer middelen gevraagd om het Rusland-onderzoek te kunnen voeren.

18 mei 2017

Speciale aanklager

Het ministerie van Justitie benoemt voormalig FBI-baas Robert Mueller tot ‘speciale aanklager’ om het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging verder te voeren. Adjunct-minister van Justitie Rosenstein zegt dat ‘het algemeen belang, vanwege de unieke omstandigheden, vereist dat dit onderzoek gebeurt door iemand die onafhankelijk is van de normale commandoketen bij onderzoeken’. Een speciale aanklager moet niemand op de hoogte houden van de vorderingen in zijn onderzoek en kan indien nodig ook gerechtelijke stappen ondernemen.

In een persbericht herhaalt president Trump dat ‘een diepgaand onderzoek alleen maar zal bevestigen wat we al weten: dat er geen geheime verstandhouding was tussen mijn campagne en een buitenlandse mogendheid’.

Enkele uren later klinkt de president op Twitter alweer een pak venijniger. 'De grootste heksenjacht op een politicus in de Amerikaanse geschiedenis', luidt het.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 mei 2017

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special counsel appointed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 mei 2017

23 mei 2017

CIA-baas getuigt

‘Ik ben op informatie gestoten die contacten blootlegt tussen Russische ambtenaren en mensen van de Trump-campagne’, zegt voormalig CIA-baas John Brennan in een hoorzitting voor het House Intelligence Committee. ‘Ik was bezorgd over die contacten omdat het Kremlin in het verleden pogingen heeft ondernomen om mensen met zo’n profiel om te kopen.’ Hij voegt er wel meteen aan toe dat hij niet weet of die pogingen succesvol waren.

24 mei 2017

Afgeluisterde Russen

Tijdens de zomer van 2016 luisterden Amerikaanse spionnen gesprekken af tussen hooggeplaatste Russische spionnen en politici. Die bespraken hoe ze Donald Trump zouden kunnen beïnvloeden via zijn adviseurs. Dat schrijft de New York Times. De Russische gesprekken gingen vooral over toenmalige campagneleider Paul Manafort en de generaal Flynn. Een aantal Russen zou opgeschept hebben over hoe goed ze Flynn kenden.

26 mei 2017

De schoonzoon en de bankier

Ook Trumps schoonzoon en topadviseur Jared Kushner komt in woelig water terecht. Dat komt onder andere door een meeting die hij had met Sergei Gorkov, een Russische bankier en vertrouwenspersoon van Poetin. De Amerikaanse overheid heeft sancties lopen tegen Gorkovs Vnesheconombank, die nauwe banden heeft met de Russische inlichtingendienst. De federale onderzoekers proberen uit te vissen wat er precies besproken werd tijdens de ontmoeting van Kushner en Gorkov in december.

Maar dat is niet het enige waarover Kushner zich zal moeten verantwoorden. Volgens de Washington Post zou Kushner ook aan de Russen gevraagd hebben om een geheim communicatiekanaal op te zetten tussen Washington en Moskou. Dat zou blijken uit onderschepte gesprekken van de Russische ambassadeur Kislyak met zijn oversten in het Kremlin. Kushner zou gevraagd hebben om daarvoor de Russische diplomatieke kanalen te gebruiken. Die vraag is hoogst ongebruikelijk, omdat dergelijke communicatiekanalen doorgaans worden opgezet via de eigen overheid, die dan kan toezien op de beveiliging en het gebruik.

4 juni 2017

Poetin: ‘Nooit met Flynn gepraat’

In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC zegt de Russische president Vladimir Poetin dat hij ‘nauwelijks een woord heeft gewisseld met generaal Flynn’. De twee hebben elkaar ontmoet op een diner van de nieuwszender Russia Today, en dat is koren op de molen van de speculaties over Flynns connecties met het Kremlin.

Flynn heeft de voorbije dagen ook gezegd niet te willen getuigen voor een speciale commissie in de Amerikaanse Senaat. Hij beroept zich daarbij op de Amerikaanse grondwet, waarin staat dat niemand verplicht kan worden tegen zichzelf te getuigen.

5 juni 2017

NSA: ‘Russen probeerden de verkiezing te hacken’

De Russische militaire inlichtingendienst heeft voorafgaand aan de verkiezingen cyberaanvallen uitgevoerd bij bedrijven die verkiezingssoftware leveren en andere computersystemen met informatie over Amerikaanse kiezers. Dat staat te lezen in een geheim rapport van de National Security Agency dat The Intercept publiceert.

De Amerikaanse overheid gaat met man en macht op zoek naar de bron van het lek en komt al snel uit bij Reality Winner, een medewerkster van een bedrijf dat voor de NSA werkt. Zij heeft het NSA-document doorgespeeld aan The Intercept en wordt meteen gearresteerd. Intussen ontkent het Kremlin krachtig de inhoud van het document. ‘Die beweringen stroken niet met de werkelijkheid’ is te horen.

8 juni 2017

De getuigenis van Comey

De hele wereld kijkt vol spanning uit naar de getuigenis van voormalig FBI-directeur in de Amerikaanse Senaat. In een mededeling voorafgaand aan die getuigenis bevestigt Comey onder andere dat president Trump hem tijdens een etentje om zijn loyauteit gevraagd zou hebben. De hamvraag is of Comeys getuigenis elementen zal aanreiken die staven dat de president tijdens ontmoetingen met Comey geprobeerd heeft om de rechtsgang te belemmeren.