Standard licht opties van drie gehuurde Congolezen

Standard heeft donderdag bekendgemaakt de opties in de contracten van Jonathan Bolingi, Christian Luyindama en Merveille Bope Bokadi te lichten. Het trio werd vanaf Nieuwjaar gehuurd van de Congolese topclub TP Mazembe.

“Christian, Jonathan en Merveille integreerden zich goed binnen onze A-kern en toonden hun kwaliteiten op training en tijdens de officiële matchen waarin ze speelden”, liet technisch directeur Olivier Renard noteren. “Het is dus logisch dat we hen de kans geven om hun parcours aan de boorden van de Maas verder te zetten. Het is nu aan hen om ons iets terug te geven voor het vertrouwen dat we in hen hebben. Ze zullen elke dag hard moeten blijven werken om hun toekomstige selecties te verdienen.”

De 23-jarige Luyindama, een verdedigende middenvelder, kwam voorlopig tot vijf wedstrijden en één goal in het shirt van de Rouches. Bolingi (22), een aanvaller, maakte zeven optredens in het eerste elftal. Voor Bokadi (24) ten slotte, eveneens een middenvelder, bleef de speeltijd beperkt tot twee partijen.