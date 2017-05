Neuville rijdt zevende chrono in shakedown Rally van Portugal

Thierry Neuville heeft donderdag de zevende tijd laten optekenen in de shakedown voor de rally van Portugal, de zesde wedstrijd om het WK.

De vicewereldkampioen, die de vorige WK-manches in Corsica en Argentinië won, legde de 4,6 km in zijn Hyundai af 3:08.1. Hij was daarmee 1,2 seconde trager dan teamgenoot Dani Sordo.

De Spanjaard bleek met zijn tijd van 3:06.9 een fractie sneller dan de Franse wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta RS). Donderdagavond staat in Portugal de eerste chronorit op het programma.