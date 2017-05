19-jarige rugbyspeler overlijdt aan hersenletsel

In Nieuw-Zeeland is een 19-jarige amateurspeler overleden aan een hersenletsel dat hij opliep tijdens een rugbymatch in het weekend. Dat liet zijn club donderdag weten.

Daniel Baldwin overleed woensdagnacht (plaatselijke tijd) omringd door familie en vrienden nadat hij in coma was gevallen kort na een rugbywedstrijd in Porirua, dichtbij Wellington. Dat meldt de Wellington Rugby Football Union (WRFU).

In het slot van de wedstrijd werd Baldwin afgevoerd met “zorgwekkende symptomen” en direct naar het ziekenhuis van Wellington gebracht. Daar onderging hij zaterdagnacht (plaatselijke tijd) een hersenoperatie.

De WRFU had in een eerdere verklaring laten weten dat er geen incident werd vastgesteld als oorzaak van het letsel van de tiener. Getuigen gaven wel aan dat de speler betrokken was bij een botsing tijdens de eerste helft van de wedstrijd. In de verklaring stond dat er geen kwaad opzet mee gemoeid was. Ondertusen is er reeds een onderzoek opgestart naar de mogelijke doodsoorzaak van de jongeman.

“Loyale teamspeler”

Volgens vader Len was zijn zoon een unieke en beleefde jongeman met enorm veel levenslust: “Hij was niet de ster van het rugbyveld, maar wel een hardwerkende, toegewijde en loyale teamspeler die enorm veel van de sport hield.”

De Nieuw-Zeelandse Rugbybond reageerde diep aangeslagen: “Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie, vrienden, ploeggenoten en de hele rugbygemeenschap van Wellington. Iedereen is er kapot van”, deelde technisch directeur Neil Sorensen mee in een verklaring. “19-jarige kinderen horen niet te sterven terwijl ze aan sport doen. Het is verontrustend en verschrikkelijk nieuws.”