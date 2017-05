Voormalige Duitse polsstokvedette Tim Lobinger (44) heeft leukemie

De gewezen Duitse polsstokspringer Tim Lobinger, die wereld- en Europees kampioen indoor werd, lijdt aan leukemie. Dat heeft zijn management donderdag bekendgemaakt.

De 44-jarige Lobinger kreeg het slechte nieuws in maart te horen. Hij volgt momenteel een chemokuur in München. “Tim reageert goed op de heel agressieve behandeling. Hij en de dokters zijn daarom voorzichtig optimistisch. Het genezingsproces hangt echter af van heel wat factoren”, klinkt het in een mededeling.

Tim Lobinger werd in 2003 wereldkampioen in zaal in Birmingham. Hij werd ook twee keer Europees kampioen indoor, in 1998 en 2002. In open lucht haalde hij drie EK-medailles (zilver in 1998 en 2006, brons in 2002).

Lobinger, die in 1997 als eerste Duitser over 6 meter wipte, nam vier keer deel aan de Olympische Spelen met een zevende plaats in Atlanta ‘96 als beste uitslag.