Dieudonné bij Franse verkiezigen tegenkandidaat van oud-premier

De Franse humorist Dieudonné gaat het bij de parlementsverkiezingen op 11 en 18 juni opnemen tegen Manuel Valls, in Essonne. Ook de zanger Francis Lalanne is kandidaat in het kiesdistrict van de voormalige premier.

Dieudonné komt op met de 18-jarige Nolan Lapie, die veroordeeld werd omdat hij Manuel Valls midden januari een klap in het gezicht gaf in Lamballe, in de regio Bretagne. De komiek bevestigde het nieuws op Facebook, maar zei niet of hij dan wel Lapie de plaatsvervangende kandidaat wordt.

Naast de controversiële humorist kondigde ook de zanger Francis Lalanne aan het tegen Valls te willen opnemen in Evry. Hij kwam tijdens de Europese verkiezingen al op als ecologist.

Maandag raakte bekend dat de Parti Socialiste (PS) geen opponent de arena van Valls zal insturen. Eerder had de partij van Macron ook al beslist niemand in zijn kiesdistrict naar de gunst van de kiezer te laten dingen.