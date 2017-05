Voormalig FBI-baas moet onderzoek naar Russische inmenging leiden

De Amerikaanse minister van Justitie heeft een speciale aanklager benoemd om het onderzoek te voeren naar de mogelijke Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van vorig jaar. De keuze viel op Robert Mueller, die FBI-baas was van 2001 tot 2013, onder presidenten George W. Bush en Barack Obama.

‘Mijn beslissing betekent niet dat ik denk dat er misdaden werden gepleegd of dat een vervolging nodig is’, aldus adjunct-minister van Justitie Rod Rosenstein in het persbericht. Wel schrijft hij dat hij ervan overtuigd is dat ‘het algemeen belang, vanwege de unieke omstandigheden, vereist dat ik dit onderzoek onder de autoriteit van een persoon plaats die een graad van onafhankelijkheid bezit tegenover de normale commandoketen.’

Trump hoopt dat onderzoek snel afgerond is

'Ik kijk ernaar uit dat deze kwestie snel opgelost zal zijn. Ondertussen zal ik blijven vechten voor het volk en de zaken die het meeste belang hebben voor de toekomst van ons land', reageerde president Donald Trump woensdag op de aanstelling van een speciale aanklager.

'Zoals ik al verschillende keren heb gezegd, zal een diepgaand onderzoek bevestigen wat we al weten - er was geen geheime verstandhouding tussen mijn campagne en een buitenlandse entiteit', klinkt het nog in het korte persbericht.

Ontslag Comey

Zowel uit Democratische als Republikeinse hoek klonk de roep om een speciale aanklager almaar luider. Afgelopen week werd de druk, ook door leden van het Congres, verhoogd na het ontslag van FBI-baas James Comey (die tot voor kort het onderzoek leidde, red.), de onthullingen dat Trump geheime informatie zou hebben doorgegeven aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken én het nieuws dat Trump gevraagd zou hebben aan Comey om het onderzoek naar zijn voormalige adviseur nationale veiligheid stop te zetten.

Een speciale aanklager kan een onderzoek voeren op een meer onafhankelijke manier. Hij moet de minister van Justitie en zijn adjuncten niet op de hoogte brengen van de vorderingen van zijn onderzoek. Robert Mueller is ook bevoegd om indien nodig gerechtelijke stappen te nemen.

Middelen

Mueller heeft nu 60 dagen om een begroting op te stellen voor de middelen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek, een budget dat wel moet worden goedgekeurd door Rod Rosenstein, de adjunct-minister van Justitie. Minister van Justitie Jeff Sessions kondigde eerder aan dat hij zichzelf zal wreken bij elk lopend en toekomstig onderzoek naar de Russische inmenging, omdat hij contacten had gehad met de Russische ambassadeur in de VS.

'Speciaal adviseur Mueller zal alle nodige middelen hebben om een diepgaand en volledig onderzoek te voeren, en ik heb er vertrouwen in dat hij de feiten zal volgen, de wet zal toepassen en een eerlijke conclusie zal nastreven', aldus Rosenstein over Mueller.