Huffman verrast in Californië

Evan Huffman (Rally Racing) heeft een overwinning in de vierde rit van de Ronde van Californië (World Tour) aan zijn palmares toegevoegd. De Amerikaan maakte deel uit van de vroege vlucht van vijf die voorop bleef in Santa Clarita en sprintte naar de zege voor zijn ploegmaat Rob Britton en de Nederlander Lennard Hofstede (Sunweb). Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) won de sprint van het peloton, Rafal Majka behoudt de leiderstrui.

In de vierde rit wachtte een vlakke finish in Santa Clarita en geen noemenswaardige hindernissen onderweg. Verwacht werd dat er zou gesprint worden om de zege, maar het zou een harde strijd worden, zo werd onderweg duidelijk.

Een vroege vlucht kreeg al vroeg in de wedstrijd vorm met Evan Huffman, Rob Britton (Rally Racing), Martin Elmiger (BMC), Matthias Le Turnier (Cofidis), Lennard Hofstede (Sunweb) en Gavin Manion (UnitedHealthcare). De zes werden herleid tot vijf en verzamelden maar liefst 10 minuten bonus bij elkaar. Het peloton schoot laat wakker en veel steun kwam er niet, dus duurde het lang vooraleer de voorsprong van de vluchters afnam.

Foto: AFP

De samenwerking in het peloton verliep stroef en op het eind brak het peloton zelfs in stukken door waaiervorming onder impuls van Team Sky en Bora-Hansgrohe. Dat zorgde er niet meteen voor dat de kloof op de vluchters snel kleiner werd en op vijf kilometer van het eind werd duidelijk dat de koplopers wellicht gewonnen spel hadden, want de samenwerking bleef goed, tot in de laatste kilometer zelfs.

Op 500 meter van het eind zette Huffman van ver aan en bleef hij vooruit. Hij haalde het voor zijn ploegmaat Britton en Hofstede. Het peloton sprintte 13 seconden later om de zesde plek, Sagan won en behoudt zijn puntentrui, de leiderstrui blijft om de schouders van Majka die met twee seconden voorsprong leidt voor George Bennett. Vrijdag staat een lastige bergrit op het programma waarin favorieten uit hun pijp moeten komen.