Running mate van Al Gore wil nieuwe FBI-baas worden

Joe Lieberman, de running mate van de Democratische kandidaat Al Gore bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2000, is een van de kandidaten om de nieuwe baas van de FBI te worden. Dat heeft het Witte Huis woensdag aangekondigd.

Het Witte Huis moet op zoek naar een nieuw hoofd voor de Amerikaanse federale politiedienst, omdat president Donald Trump vorige week James Comey onverwacht ontsloeg.

President Donald Trump zal woensdag een gesprek hebben met de 75-jarige Lieberman. ‘De president zal kandidaten blijven zien voor de functie van directeur van de FBI’, verklaarde Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer. ‘Deze namiddag, na zijn terugkeer naar het Witte Huis, ziet hij nog vier personen: Andrew McCabe, Frank Keating, Richard McFeely en Joe Lieberman’, voegde hij eraan toe.

De kandidatuur van Joe Lieberman is onverwacht. In 2000 was hij de Democratische running mate van Al Gore bij de presidentsverkiezingen, maar het was de Republikein George W. Bush die toen de verkiezingen won. Vier jaar later probeerde Lieberman de presidentsnominatie van de Democratische Partij binnen te halen, maar hij trok zich terug omdat er te weinig steun was voor zijn kandidatuur.

Pensioen

In 2007 werd hij onafhankelijk senator en bij de presidentsverkiezingen van 2008 steunde hij de Republikeinse kandidaat John McCain. In 2013 ging hij na 23 jaar met pensioen als senator van Connecticut.

Het Witte Huis heeft niet gezegd tegen wanneer de vervanger van Comey aangeduid zal worden, maar zaterdag verklaarde Trump snel een beslissing te willen. De kandidaat die Trump kiest moet nog bevestigd worden door de Senaat, waar de Democraten en ook sommige Republikeinen bijzonder misnoegd zijn over het ontslag van Comey.