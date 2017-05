Limburg United wint bij Brussels

De heenwedstrijden in de kwartfinales (best of 3) van de play-offs om de Belgische basketbaltitel leverden woensdagavond één verrassing op. Limburg United, zesde na de reguliere competitie, ging met 70-75 winnen op het terrein van nummer drie Brussels. Voor het overige werd de pikorde gerespecteerd. Titelverdediger Oostende nam met 73-62 de maat van Willebroek, Aalstar versloeg Charleroi met 78-68 en Antwerp zette Bergen met 73-61 opzij.

Bekijk hier de uitslagen en de stand in de EuroMillions Basket League!

Bij de rust stond Limburg 34-38 voor en in het derde kwart diepten de manschappen van afscheidnemend coach Brian Lynch de kloof uit tot 46-57. In het slotkwart (24-18) knabbelde Brussels slechts zes punten van de achterstand af. Brusselaar Guy Muya was met 20 punten topscorer van de partij en defensief blonk zijn ploegmaat Brandon Ubel (12 rebounds) uit. Het bleek onvoldoende voor de zege. Bij de bezoekers leverden Wen Mukubu (16 ptn) en Daniel Jansen (15) de stevigste bijdrages.

Oostende dankte Dusan Djordjevic (19 ptn) en Corey Walden (15) voor de winst tegen Willebroek. Ook hier stond de topscorer in het verliezende kamp. Wesley Major Channels liet 21 punten optekenen. Alleen in het derde kwart was Willebroek de evenknie van Oostende: 15-13, 20-16, 21-21, 17-12.

Antwerp, de nummer twee van de competitie, maakte tegen Bergen het verschil in het tweede kwart (22-19, 24-11, 16-22, 11-9). Gavin Ware (14), Demitrius Gonger (13) en Kevin Punter (1) kwamen boven de tien punten uit en vlakten zo de 24 punten van bezoeker Delano Demps III uit.

Voor Charleroi was bij de rust (49-31) het kalf al verdronken in Aalst. De Henegouwers kwamen scherper uit de kleedkamers (18-25, 11-12), maar hun achterstand was al te hoog opgelopen. Aalstenaar Olivier Troisfontaines was met 21 punten het best bij schot. Bill Amis en Unio Barrueta (17 ptn) plukten allebei 10 rebounds.

De terugwedstrijden worden vrijdag gespeeld, eventuele belles zondag.