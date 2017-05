Strijken moet wijken

Revolutie in het huishouden: voor het eerst is het aantal vrouwen dat al eens het strijkijzer ter hand neemt, gezakt onder de helft. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel.

In 1999 hield 62 procent van alle vrouwen zich met strijken bezig op weekdagen, voor gemiddeld 1 uur en 18 minuten per week. In 2013 is dat gezakt tot 49 procent, met nog gemiddeld 56 minuten per week.

‘Vrouwen hebben geen tijd meer om te strijken, omdat ze veel meer dan vroeger ook een voltijdse job hebben’, zegt socioloog Theun Pieter Van Tienoven (VUB). ‘Bij vrouwen die het drukst bezig zijn met hun job – 25 tot 39-jarigen – tekent de daling zich het scherpst af: van 65 naar 42 procent.’

Mannen hebben het strijkwerk ook niet overgenomen. ‘Eén man op de vijftien houdt zich ermee bezig, 4 minuten per week’, zegt Van Tienoven. ‘Van alle huishoudelijke taken is strijken het meest discriminerend: het is puur vrouwelijk werk.’