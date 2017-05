Onyekuru beent Teo bij in topschuttersstand

Eupen heeft Moeskroen opzij gezet met een droge 2-0 overwinning. Henry Onyekuru scoorde de tweede goal voor de Oostkantonners en zit dit seizoen zo aan 20 doelpunten. Dat zijn er even veel als Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk. Beide spitsen azen op een transfer, op de laatste speeldag valt de beslissing over wie zich topschutter mag noemen. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Het was een vreemd zicht in de tribunes van Eupen. Het bezoekersvak was gewoon leeg gebleven. De fans van Moeskroen liepen duidelijk niet warm voor deze verre verplaatsing (240 kilometer) op een woensdagavond, dus konden ze hun team niet aanmoedigen in de Oostkantons.

Of dat iets aan de wedstrijd veranderde, weten we niet. Feit was wel dat Eupen de betere ploeg was in de eerste helft, maar lang moest wachten op een doelpunt. Pas toen Moeskroen een eerste keer de neus aan het venster zette en Matulevicius zijn schot voorlangs zag gaan, opende Eupen de score. Jeffrén maakte er op aangeven van Christian Brüls 1-0 van op drie minuten van de rust.

In de tweede helft was de score van belang, maar waren alle blikken gericht op Henry Onyekuru. Zou het Nigeriaanse goudhaantje van Eupen zijn 20e doelpunt van het seizoen maken? Hij zou zo Lukasz Teodorczyk bijhalen in de topschuttersstand, want de Pool van Anderlecht staat al even droog. Het zou zijn prijs bij een transfer natuurlijk ook de lucht in doen schieten. Tien minuten ver in de tweede helft deed Onyekuru de netten trillen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens offside. Bij zijn tweede poging in het tweede bedrijf was het wel raak: na een solo vanop de eigen speelhelft werkte hij perfect af: 2-0, zijn 20e van het seizoen en meteen ook de zege voor Eupen. Dat blijft derde, Moeskroen voorlaatste.