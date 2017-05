Wereldgoal De Sutter volstaat niet: Lokeren en Kortrijk delen punten na doelpuntenfestival

Voor spannende wedstrijden en veel doelpunten in Play-off 2 moet je dit seizoen bij Lokeren zijn. De Oost-Vlamingen speelden op het veld van KV Kortrijk gelijk: 4-4. Vooral het doelpunt van Tom De Sutter was om in te kaderen, een schijnbaar achteloos schot verdween heerlijk in de winkelhaak. Lokeren blijft zo tweede in Play-off 2A, Kortrijk springt naar plaats vier. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

KV Kortrijk haalde alles uit de kast voor deze laatste thuiswedstrijd in Play-off 2. Voor de Kerels was het dan ook een einde van een tijdperk. Niet alleen zit er volgend jaar een nieuwe coach in de dugout met Ioannis Anastasiou, ook Nebojsa Pavlovic hangt de schoenen aan de haak. De Serviër speelde acht opeenvolgende seizoenen bij KVK en speelde zo’n 250 wedstrijden. Onder meer Georges Leekens, die hem ook meenam naar AA Gent, kwam de middenvelder groeten voor de aftrap.

Foto: BELGA

Wereldgoal De Sutter

De wedstrijd begon ook goed voor Kortrijk, want na 22 minuten stond de 1-0 op het bord voor de thuisploeg. Stojanovic kon niet meer missen na een knappe solo van Rolland, hij duwde de bal eenvoudig binnen. Een eerste kans en ook meteen een eerste doelpunt. Lokeren was niet goed aan de match begonnen, maar kwam zeven minuten voor halfweg dan toch uit het niets langszij. De Ridder legde af tot bij Hupperts, die maakte er vanop afstand 1-1 van.

Lokeren was plots wakker, want vier minuten later zorgde Tom De Sutter al voor de Lokerse voorsprong. Schijnbaar nonchalant nam hij de bal in één tijd op de slof, het leer draaide prachtig binnen in de winkelhaak. Een doelpunt om tien keer te bekijken, maar die helaas te laat werd gescoord om in aanmerking te komen voor Doelpunt van het Jaar op het Gala van de Profvoetballer van het Jaar...

Doelpunten bij de vleet

Nog voor de rust scoorde Lokeren een derde keer, ditmaal kopte Persoons de bal van dichtbij voorbij een kansloze Kaminski: 1-3 was meteen ook de ruststand in het Guldensporenstadion. Het moest en zou echter een onvergetelijke avond worden, zo had Xavier Mercier duidelijk meegekregen tijdens de rust. Vroeg in de tweede helft mocht hij vrijstaand de 2-3 binnen leggen, vier minuten knalde Enoh vanuit een onmogelijke hoek de 2-4 binnen voor Lokeren.

Nebojsa Pavlovic kreeg na een uur zijn verdiende applauswissel, waarna KVK een versnelling of twee hoger schakelde ter ere van de middenvelder. Saadi, maar net op het veld, maakte er 3-4 van, twee minuten later duwde Kovacevic (na onbestraft handspel van Goutas) de 4-4 binnen. Daarna droogden de doelpunten echter op, al kregen we nog twee opvallende fases in de toegevoegde tijd. Lokeren wilde een penalty na een duwfout op Miric, daarna werd Saadi onterecht afgevlagd voor offside toen hij de 5-4 scoorde.

De toeschouwers gingen uiteraard verheugd naar huis na acht doelpunten, maar veel verandert er natuurlijk niet in het klassement door deze 4-4. Lokeren blijft tweede in de stand, op ruime afstand van Racing Genk. KV Kortrijk springt naar plaats vier. Racing Genk wint Play-off 2B en speelt hoogstwaarschijnlijk de finale van Play-off 2 tegen STVV.