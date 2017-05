Gisele Bündchen ongerust over gezondheid van echtgenoot Tom Brady

Het voormalige Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen heeft woensdag toegegeven dat ze ongerust is geweest over de gezondheid van haar man, American football-legende Tom Brady, nadat die in 2016 een hersenschudding opgelopen had.

“Hij heeft een hersenschudding gehad in 2016, maar we praten er niet over omdat het voor ophef zorgt”, verklaarde de 36-jarige Bündchen woensdag tijdens de uitzending van het Amerikaanse televisieprogramma “CBS This Morning”. “Ik denk dat al die agressiviteit in zijn sport niet heel goed kan zijn voor het lichaam, het is geen goede zaak voor hem. Ik zou graag hebben dat hij in goede gezondheid blijft verkeren en dat we samen leuke dingen kunnen blijven doen tot we 100 jaar zijn.”

De 39-jarige Tom Brady verklaarde eerder deze week nog dat hij graag tot zijn 45 jaar actief zou blijven in de National Football League (NFL). “Mijn vrouw steunt me in dat project”, vertelde de quarterback van de New England Patriots daarover bij sportzender ESPN. “Zij neemt alle beslissingen voor ons gezin, dus ik hoop dat ze me nooit zal zeggen dat het beter is om te stoppen met American football.”

Brady won in februari voor de vijfde keer in zijn carrière de Super Bowl, de absolute oppergaai in het American football. Geen enkele quarterback deed ooit beter. .