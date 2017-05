Ondervoorzitter Jong N-VA zet stap terug na intimidatie op Facebook

Dylan Vandersnickt, de jongeman die in opspraak kwam door een cartoon op Facebook, zet zelf een stap terug als ondervoorzitter van Jong N-VA. Na intern beraad heeft Jong N-VA zijn ontslag aanvaard.

‘We respecteren en begrijpen de beslissing van Dylan. Hij vond dat hij niet langer kon functioneren binnen het Dagelijkse Bestuur van Jong N-VA’, aldus Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman in een persbericht. ‘Wij betreuren zijn Facebookpost, die was respectloos en tegengesteld aan de waarden die wij als Jong N-VA willen uitdragen. Op die manier wensen wij niet aan politiek te doen.’

‘Dylan beseft ook zelf dat zijn communicatie misplaatst was en excuseerde zich daarvoor al bij iedereen die erdoor gekwetst werd. Het siert Dylan dat hij zijn ontslag aanbiedt om te vermijden dat dit de beeldvorming over Jong N-VA zou bepalen’, besluit Roggeman.

De commotie ontstond dinsdag, toen bekendraakte dat VUB-studente Naomi Stocker bij de politie een klacht had ingediend tegen Vandersnickt. Hij had een cartoon op Facebook gepost waarop de verkrachting van Stocker en de executie van een medestudent te zien zijn, met op de achtergrond foto’s van acties voor een waardige opvang van oorlogsvluchtelingen.

‘Schaamde me dood’

Naomi Stocker schreef vorige week op Facebook dat zij en een medestudent intimiderende affiches op hun deuren hadden aangetroffen. Ze vermoedt dat het gaat om een reactie op hun protestactie tegen het beleid van N-VA-staatssecretaris Theo Francken. Op de affiches is onder meer sprake van ‘Pinochet’s Helicopter Tours’, een verwijzing naar de ‘Karavaan des Doods’ die kort na de Chileense coup van 1973 politieke gevangenissen liquideerde.

Stocker sprak van intimidatie, diende een klacht in bij de politie, interpelleerde de rector van de VUB en kaartte de zaak aan bij de radicaliseringsagent van Dendermonde - de woonplaats van Vandersnickt. ‘Toen ik de cartoon voor het eerst zag, schaamde ik me dood. Beseft hij dan niet dat dit enorm kwetsend en intimiderend is? ‘, zegt Stocker. ‘Door jonge activisten op deze manier voor te stellen, banaliseert Vandersnickt bovendien rape culture en verspreidt hij vreemdelingenhaat.’