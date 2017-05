Oud-wereldkampioen MotoGP Hayden zwaargewond na verkeersongeval

De Amerikaan Nicky Hayden, voormalig wereldkampioen in de MotoGP, is woensdag zwaargewond geraakt toen hij tijdens een fietstocht met vrienden aangereden werd door een auto in de buurt van het Italiaanse Rimini. Volgens de lokale media werd Hayden met spoed naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis gebracht met ernstige letsels aan de schedel en borstkas.

De 35-jarige Hayden kroonde zich in 2006 tot wereldkampioen in de MotoGP en rijdt momenteel voor Team Honda in het wereldkampioenschap superbike. De “Kentucky Kid” kwam zondag nog in actie op het circuit van Imola, het beruchte circuit waar Formule 1-piloten Ayrton Senna en Roland Ratzenberger om het leven kwamen bij de Grote Prijs van San Marino in 1994.

“We willen onze beste wensen overbrengen aan Nicky Hayden na zijn ongeval van deze namiddag. Herstel snel Nicky”, stond woensdag al te lezen op het officiële Twitteraccount van het wereldkampioenschap superbike.