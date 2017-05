Wanneer is het kopje te veel dodelijk?

Een Amerikaanse tiener is onlangs gestorven aan een overdosis cafeïne. Wij belden naar Jan Tytgat, toxicoloog aan de KULeuven, om te vragen hoe dat kan.

De zestienjarige Davis Allen Cripe had 'teveel cafeïne gedronken op korte tijd', zo schreef The Guardian. In nog geen twee uur dronk hij een latte van de McDonalds (142 milligram cafeïne), een Mountain Dew frisdrank (90 milligram cafeïne), en ook een energiedrank met een hoge dosis cafeïne (240 milligram cafeïne).

Op de vraag of cafeïne echt zo dodelijk kan zijn, antwoordt Tytgat: 'je kan ook sterven door teveel water te drinken.' Tytgat vermoedt dat de tiener in kwestie véél meer had gedronken dan nu meegedeeld wordt.

'Het nieuws is geruststellend,' zegt Tytgat. 'De meeste mensen moeten héél veel cafeïne consumeren voor het dodelijk is. Ik spreek over zo'n 15 gram cafeïne. Dat is gelijk aan honderd kopjes koffie.'

Maar... hoeveel drinken we dan best?

'Het beste advies is die van de hoge gezondheidsraad. Die raden aan dat een gezonde volwassene maximum 400 miligram cafeïne per dag consumeert. Dat zijn 4 à 5 kopjes koffie per dag.'

Andere oorzaken

De dood van de Amerikaanse tiener heeft mogelijks ook andere oorzaken. 'Het metabolisme van sommige mensen hapert bij de consumptie van cafeïne. Het is een soort genetisch defect dat ervoor zorgt dat de cafeïne niet afgebroken wordt.'

'Een andere verklaring heeft te maken met de eiwitten in het lichaam. 'Bij sommigen hebben die een andere vorm, wat ook kan zorgen voor gevoeligheid voor cafeïne,' aldus Tytgat.