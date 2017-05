De Russische president Vladimir Poetin springt zijn Amerikaanse collega Donald Trump te hulp. Trump ligt onder vuur wegens het mogelijke lekken van geheime informatie aan de Russiche buitenlandminister Sergej Lavrov. Poetin stelt voor om transcripties van het gesprek tussen Trump en Lavrov bekend te maken.

'Als de Amerikaanse regering dit voor mogelijk houdt, zijn we bereid een transcriptie van het gesprek tussen Trump en Lavrov ter beschikking te stellen van de Senaat en het Congres', zei Poetin woensdag aan de pers in Sotsji na een ontmoeting met de Italiaanse premier Paolo Gentiloni.

Trump zou in het gesprek vorige week geheime informatie vermeld hebben. Volgens de Amerikaanse media had Trump aan Lavrov en de Russische ambassadeur gewaarschuwd over mogelijke IS-aanslagen. In de VS wordt hem kwalijk genomen dat hij bronnen van een buitenlandse geheime dienst in gevaar zou hebben gebracht. Poetin zei over de controverse dat zich in de VS een 'politieke schizofrenie' ontwikkelt.

Trump verdedigde zich dinsdag gepast tegen het omstreden doorgeven van informatie. Hij had Lavrov enkel feiten over terrorisme en de veiligheid van de luchtvaart doorgegeven. Daar heeft hij als president het recht toe.

Volgens de Washington Post zou Trump tijdens de ontmoeting met Lavrov 'delicate details' over een aanslagplan van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) meegedeeld hebben. De informatie zou afkomstig zijn van de geheime dienst van een bevriend land van de VS, die de info uit hoge IS-kringen zou hebben verkregen. Rusland ontkende die berichten als 'fake news'. Naar verluidt zou de informatie uit Israël komen.

In de Amerikaanse media wordt geïnsinueerd dat Trump met de informatie zou opgeschept hebben. Het ging over het gevaar van aanslagen door middel van laptops aan boord van vliegtuigen. Trumps veiligheidsadviseur Raymond McMaster zei dat Trump op 'geen enkele wijze' bronnen of de werkwijze van inlichtingendiensten heeft gecompromitteerd. Er bestaat ook geen bezorgdheid over dat andere geheime diensten de samenwerking met de VS willen staken. De informatie die Trump heeft verstrekt, was 'compleet relevant'.

Trump krijgt ook uit de eigen Republikeinse rangen kritiek. Net nu de president, door het ongenoegen over het ontslag van FBI-directeur James Comey al zwaar onder druk staat.