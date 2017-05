Joe Biden krijgt eigen ijsje

Voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden houdt van ijsjes. De Amerikaanse universiteit Cornell wil hem nu eren door een ijssmaak aan hem op te dragen. Hij zal dit jaar spreken op een samenkomst op deze universiteit.

‘Ik hou van ijsjes. Jullie denken dat ik een mopje maak, maar ik kan meer ijsjes eten dan drie andere mensen’, zei Joe Biden eerder.

Toen werd bekendgemaakt dat Biden zou speechen aan de universiteit, ontstond het plan om een smaak aan hem op te dragen. ‘Ik wist niet hoe te achterhalen wat zijn favoriete ijs is’, zegt Deanna Simons van Cornell Diary. Cornell Dairy is het onderzoekscentrum voor vee van de Cornell Universiteit. De melk van de koeien wordt gebruikt om producten te maken, ook voor de campus van de universiteit. Simons belde naar UDairy Creamery, de vakgroep voor agricultuur van de universiteit van Delware, waar Joe Biden studeerde. Zij lieten weten dat Biden’s favoriete ijs ‘chocolate chip’ is.

Het project kwam pas echt van de grond toen een fictief Facebookevent, met de titel ‘Joe Biden eats Cornell Dairy ice cream’, massaal veel interesse kreeg.

Cornell Dairy nam deze boodschap ter harte en ging meteen aan het werk. Stemmen voor de naam van het nieuwe ijs kan nog tot maandag. Er waren oorsprongelijk 150 opties, maar nu blijven er nog vijf over. De vijf mogelijk namen zijn: Biden’s Chocolate Bites, Bits n’ Biden, Big Red, White & Biden, Not Your Average Joe’s Chocolate Chip en Uncle Joe’s Chocolate Chip.

‘Als het aanslaat, zullen we meer van dat ijs op de markt brengen’, zegt Simons.