Welke terrassen in uw buurt vangen het meeste zon?

Met temperaturen die kunnen oplopen tot 29 graden is het vandaag bakken geblazen. Wie op zoek is naar het terrasje met het meeste zonlicht, kan gebruikmaken van deze handige tool die precies berekent welke plaatsen in je buurt een bezoek verdienen.

De website heet SunCalc, werd ontwikkeld door de Oekraïner Vladimir Agafonkin en legt een laagje op Google Maps dat aanduidt welke plekken in je buurt het meeste zon vangen op elk tijdstip van de dag.

Voer bovenaan links uw adres in, klik op ‘Go’ en schuif de tijdbalk bovenaan naar het uur van keuze. Het oranje lijntje zal precies aanduiden waar de zon hangt. Zo kan u perfect zien welke terras u beter bezoekt in de voormiddag of bij welke u eerder in de namiddag een pintje kunt gaat drinken.