Amerikaanse klokkenluidster Chelsea Manning vrijgelaten

De Amerikaanse klokkenluidster Chelsea Manning heeft woensdag een gevangenis in de staat Kansas mogen verlaten. Dit heeft zender NBC gemeld.

Manning, die inlichtingenanalist(e) was bij het Amerikaanse leger, heeft bijna zeven jaar in een militaire gevangenis in Fort Leavenworth vertoefd en verliet die woensdagmorgen, aldus een Amerikaanse militaire woordvoerder tegenover NBC. Het Duitse persbureau DPA kreeg bevestiging bij het Amerikaanse leger.

Manning had 35 jaar gevangenisstraf gekregen voor het lekken van honderdduizenden diplomatieke berichten en militaire bestanden naar de klokkenluiderssite Wikileaks. De informatie ging vooral om de oorlogen in Irak en Afghanistan, en was meteen het grootste lek van geheime informatie ooit uit de Amerikaanse geschiedenis.

De Democratische president Barack Obama gaf Manning in januari een forse strafvermindering, omdat ze haar verantwoordelijkheid had erkend, spijt had betuigd en (voldoende) tijd in de gevangenis had doorgebracht.

De 29-jarige Chelsea Manning ging vroeger door het leven als Bradley Manning. Ze blijft in actieve dienst bij het Amerikaanse leger, maar zonder soldij, weet NBC.

Manning onderging haar geslachtsverandering in de gevangenis.