Hooikoortsseizoen in aantocht

Het hooikoortsseizoen is in aantocht. Volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) nemen sinds 12 mei de concentraties van grassenstuifmeel in de lucht gevoelig toe.

Als de weersomstandigheden de komende weken gunstig blijven, kunnen mensen die allergisch zijn klachten ondervinden als prikkende en tranende ogen, niesbuien, een verstopte neus of een verminderde reukzin.

Grassenstuifmeel, de verwekker van hooikoorts, wordt in België in de lucht aangetroffen van mei tot en met augustus. Ongeveer 15 tot 20 procent van de bevolking heeft een stuifmeelallergie. Hooikoortspatiënten hebben meestal een of meerdere symptomen: niezen, prikkende, jeukende, tranende, rode ogen, verstopte en lopende neus, verlies van smaak- en geurzin en in enkele gevallen jeuk achteraan in mond en keel.

Wie allergisch is, kan zich wapenen, onder meer door: het gras niet te maaien, inspanningen te vermijden in open lucht, de was niet buiten te drogen, papieren zakdoeken te gebruiken en een douche te nemen voor het slapengaan, om de stuifmeelkorrels te verwijderen.