Acht op de tien hielden zich aan alcoholvrije maand

Acht op de tien deelnemers aan Tournée Minérale hebben ook effectief een maand lang geen alcohol gedronken. Dat blijkt uit een bevraging van de deelnemers van de campagne van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Stichting tegen Kanker. Bijna negen op de tien is van plan om volgend jaar opnieuw deel te nemen.

Stichting tegen Kanker en VAD riepen iedereen op om een maand lang geen alcohol te drinken. Bedoeling van het opzet was mensen ervan bewust maken wat de gevolgen van alcohol drinken zijn op het lichaam. Uiteindelijk schreven 122.460 mensen zich via de website van Tournée Minerale in.

De universiteit van Gent onderzoekt hoe de mensen hun deelname aan het initiatief ervaren en of het hun gewoontes heeft veranderd. Uit de eerste tussentijdse resultaten, die woensdag werden bekendgemaakt, blijkt dat acht op de tien zich effectief een maand lang van alcohol heeft weggehouden.

Meer dan veertig procent van de respondenten geeft wel aan dat sociale aangelegenheden de momenten waren waarin ze het meest in verleiding kwamen om alcohol te drinken. Toch geeft ook vier op de tien aan dat ze gesteund werden door vrienden en familie.

Dat maandje zonder alcohol zou achteraf dan ook goed zijn meegevallen want 86 procent geeft aan dat ze volgend jaar opnieuw willen deelnemen aan het initiatief.

De organisaties tonen zich alvast tevreden met deze eerste balans. Vooral dat het onderwerp bespreekbaar werd en mensen stilstonden bij hun alcoholgebruik. ‘En dat was uiteindelijk de hoofddoelstelling van Tournée Minérale.’