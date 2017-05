Eandis-Infrax uit op controle over warmtenet

De Vlaamse gemeenten mogen het beheer van hun warmtenetten uit handen geven, vinden CD&V en N-VA. Netbeheerders Eandis en Infrax kunnen die taak erbij nemen. Maar de vrees voor een nieuw monopolie blijft.

De distributienetbeheerders hebben hier steeds ingezet op het aardgasnet, waardoor er weinig interesse was voor warmtenetten. Maar nu de Vlaamse overheid zich verbonden heeft tot ambitieuze klimaatdoelstellingen, wordt het warm water opnieuw uitgevonden. Er zijn vandaag zestien warmtenetten in Vlaanderen. Er zijn plannen voor twintig nieuwe netten of uitbreidingen.

Eandis en Infrax, die al het gas- en het elektriciteitsnet beheren, zouden er die nieuwe activiteit graag bijnemen. Daarvoor hebben ze al het warmtebedrijf Warmte@Vlaanderen opgericht. Volgende maand moeten de algemene vergaderingen van de energie-intercommunales beslissen over een statutenwijziging die nieuwe aandelen creëert. De komende weken al moeten de gemeenten beslissen over het aanbod dat Eandis en Infrax hen hebben gedaan.

Ze stellen verschillende formules voor, gaande van geen overname van het beheer, over een gedeeltelijke overname tot een volledige beheersoverdracht, waarbij alle initiatieven rond groene warmte via hen zouden verlopen. Dat wordt de gemeenten voorgesteld als een ontzorging, Warmte@Vlaanderen neemt het volledige beheer van het warmtenet over zodat de gemeenten zich daarover geen zorgen moeten maken.

Omstreden project

Het project is omstreden. Bram Claeys, algemeen directeur van de vereniging voor duurzame energie ODE, vindt dat de regeling neerkomt op ‘een soort monopolie’, waarbij privé-investeerders niet om Eandis en Infrax heen kunnen. Warmte@Vlaanderen krijgt zo de facto blijvend een zeg over lokale projecten.

Ook Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) bekijkt het als een rem op de werking van de vrije markt. ‘Een exclusief gebruiksrecht is niet conform de beleidskeuzes die op Vlaams niveau zijn gemaakt’, waarschuwde Tommelein in het Vlaams Parlement. ‘Het lijkt me absoluut niet verstandig om op voorhand mogelijk interessante pistes uit te sluiten.’ Zijn partijgenoot Willem Frederik Schiltz ontkent echter dat hier een verholen commerciële logica achter zou zitten.

Ook Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) verdedigt het project. ‘Ik heb geen probleem met privé-initiatief, maar die zijn er amper’, zegt hij. Volgens hem zullen de meeste gemeenten met N-VA in de meerderheid ingaan op het voorstel. CD&V heeft aan de partijgenoten op lokaal vlak zelfs een nota rondgestuurd met positieve duiding rond het project.