Lokeren-aanvaller Ofkir moet onder het mes

Linkerflankaanvaller Mohamed Ofkir heeft vorige week op training bij eersteklasser Lokeren een scheurtje in het kraakbeenkapsel van de schouder opgelopen en moet daarvoor donderdag geopereerd worden, zo maakte Lokeren dinsdag bekend.

Het seizoen van de twintigjarige Noor is daardoor afgelopen. Sporting Lokeren neemt het op de twee resterende speeldagen in Play-off IIb nog op tegen KV Kortrijk (uit op 17/05) en Racing Genk (thuis op 20/05). Doordat Genk al een tijdje zeker is van de eindzege in de groep, valt er niets meer te winnen of te verliezen.

Mohamed Ofkir werd tijdens de wintermercato overgenomen van het Noorse Lilleström. Op Daknam ondertekende hij een contract voor 2,5 seizoenen met optie voor een extra jaar. Lokeren-coach Runar Kristinsson kende Ofkir nog van zijn periode bij Lilleström. De winger was na de winterstop niet meteen inzetbaar, want ook toen revalideerde hij van een zware schouderblessure waarvoor hij geopereerd werd in november. In totaal kwam hij dit seizoen voor Lokeren amper negen keer in actie.