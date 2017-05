Alle lidstaten moeten handelsverdragen goedkeuren, zegt Europees Hof van Justitie

De Europese Unie kan haar handelsverdrag met Singapore niet ondertekenen zonder de goedkeuring van alle lidstaten, zo zegt het Europees Hof van Justitie. Waals minister-president Paul Magnette ziet in het advies van het Hof de bevestiging hij ‘gelijk’ had in zijn verzet tegen het Europees-Canadees handelsverdrag Ceta.

Wil de Europese Unie een handelsverdrag sluiten met Singapore, dan heeft zij daarvoor de expliciete goedkeuring nodig van alle lidstaten. Dat staat te lezen in een bindend advies van het Europees Hof van Justitie, dat het Hof vandaag publiceert. Het advies is koren op de molen van Waals minister-president Paul Magnette (PS) die zich hevig verzette tegen een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. Hij was er vandaag als de kippen bij om te reageren op het advies van het Hof, dat hem ‘gelijk’ zou geven in zijn verzet tegen het Europees-Canadees handelsverdrag Ceta.

Verregaande gevolgen

Het Hof van Justitie wijst op twee elementen van het vrijhandelsverdrag met Singapore, die niet onder rechtstreekse bevoegdheden van de Europese Unie vallen. Het gaat om ‘niet-directe investeringen’ en de beruchte geschillenbeslechting tussen staten en investeerders. Worden die opgenomen in een handelsverdrag, zoals het geval is bij de zogenaamde ‘gemengde verdragen’, dan kan dat pas aanvaard worden wanneer alle individuele lidstaten hun akkoord geven.

Het advies is een streep door de rekening van de Europese Commissie, die zich lang sterk maakte dat het afsluiten van handelsverdragen onder haar rechtstreekse bevoegdheden valt. Maar daar is het Hof het dus niet mee eens, en dat kan verregaande gevolgen hebben. Naast Singapore zijn er nog handelsverdragen in de maak met de Verenigde Staten, Mexico en Japan. Ook het Verenigd Koninkrijk hoopt na de Brexit een handelsovereenkomst te sluiten met de Europese Unie.

Die verdragen komen nu op de helling te staan, omdat elke lidstaat – en in het geval van België, elke deelstaat – haar goedkeuring moet geven. Zo is elke lidstaat in principe in staat om de ‘gemengde verdragen’ te blokkeren, zoals Wallonië een tijdlang deed bij het Ceta-handelsverdrag. Magnette geeft aan blij te zijn dat het Europees Hof erkent dat nationale parlementen recht van spreken hebben bij het ratificeren van handelsverdragen. ‘De Europese Commissie pleitte voor het tegenovergestelde, maar het Hof van Justitie geeft ons nu gelijk’, zegt hij.

Nieuw handelsbeleid?

Mogelijk dwingt het advies van het Hof de Europese Unie nu om haar handelsbeleid in de toekomst bij te sturen. ‘De EU moet haar handelsstrategie herzien: zich beperken tot loutere handelsakkoorden, of garanderen dat gemengde verdragen de private rechten van bedrijven ondergeschikt maken aan het algemene belang van de burgers’, zegt Kees Kodde van Greenpeace.