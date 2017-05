Kinderverzorgster legt gedeeltelijke bekentenissen af

De 22-jarige kinderverzorgster uit Schoten die het voorwerp is van een onderzoek naar opzettelijke slagen en verwondingen aan een kindje dat ze onder haar hoede had in een Antwerps kinderdagverblijf, heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Dat zegt het parket van Antwerpen. De verdachte werd na verhoor vrijgelaten, maar ze mag tot nader order noch professioneel, noch in de privésfeer met kinderen omgaan.

Het onderzoek startte zaterdag naar aanleiding van een klacht. De ouders van een zes maanden oud kindje hadden blauwe plekken opgemerkt bij hun baby en het kinderdagverblijf daarvan op de hoogte gebracht. De uitbaatster bekeek daarop de beelden van een bewakingscamera, waarop te zien is hoe het kindje hardhandig wordt aangepakt door een verzorgster.

De verzorgster werd opgepakt voor verhoor, maar vervolgens vrijgelaten onder voorwaarden. Volgens het parket had ze nog geen gerechtelijk verleden.

Doodsbedreigingen

De vrouw is ondergedoken. Ze kreeg doodsbedreigingen, nadat de Antwerpse zender ATV beelden had uitgezonden, waarop te zien is hoe ze in een crèche baby’s mishandelt. De vrouw heeft ook klacht ingediend bij de politie.

Volgens haar advocaat heeft de vrouw spijt en lagen bepaalde omstandigheden aan de oorzaak van de feiten. ‘Ze heeft haar verklaring gedaan aan de onderzoeksrechter en die zal het meenemen in het onderzoek. Ten gepaste tijde zal dit wel voor de rechtbank worden uitgeklaard’, aldus advocaat Tim Smet.