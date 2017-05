Ruim 2.000 gokjes via account Olivier Deschacht

Er is de voorbije zeven jaar geld ingezet op 2.622 sportweddenschappen met de gokrekening van Olivier Deschacht bij wedkantoor Unibet. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Er werd ook 67 keer gegokt op wedstrijden van zijn club Anderlecht, vier keer werd voorspeld dat de Brusselaars zouden verliezen. De 36-jarige verdediger verschijnt woensdag voor de Kansspelcommissie.

De Kansspelcommissie zocht uit dat er met het account van Deschacht 67 keer geld werd ingezet op 40 wedstrijden van paars-wit, waarbij de verdediger 20 keer op het wedstrijdblad stond. HLN weet dat er slechts zeven keer gewonnen werd met een weddenschap, goed voor een kleine 1.500 euro.

Deschacht zegt al langer dat dat jongere broer Xavier met zijn account gokte, zijn advocaat Luc Deleu gaat dan ook volop voor de vrijspraak. Volgens hem bedragen de gewonnen geldsommen niets in vergelijking met hetgeen de speler van Anderlecht aan wedstrijdpremies krijgt.

Hij riskeert een fikse geldboete, volgens de krant is het echter ondenkbaar dat de commissie zich woensdag al uitspreekt. Bij een veroordeling is het aan de Belgische Voetbalbond om in actie te komen, is het slechtste geval riskeert Deschacht geschrapt te worden als profvoetballer.