Vreemde beelden uit de Ronde van Californië waar de Let Toms Skujins zwaar ten val kwam. De renner van Cannondale-Drapac hield er een hersenschudding, gebroken sleutelbeen en schaafwonden over het hele lichaam aan over maar was zo verbeten alsnog verder te koersen dat hij al zwalpend nog probeerde op te staan... en meteen weer van zijn fiets donderde. Uiteindelijk liet zijn ploeg hem pas kilometers verderop afstappen.

De Let was één van de renners die meeschoof in de vroege vlucht in California. Hij bleef mee voorop toen een achtervolgend groepje kwam aansluiten, maar zag een einde komen aan zijn koers na een zware valpartij in een afdaling. Opvallend, de renner kroop, tot twee keer toe en duidelijk groggy, opnieuw op zijn fiets en reed nog kilometers verder vooraleer zijn ploeg Cannondale-Drapac hem liet afstappen.

Skujins kwam ten val, wilde een eerste keer op zijn fiets kruipen en viel er meteen weer af waardoor hij aan de andere zijde van de weg belandde. Daarna raapte hij nog zijn bril of van het asfalt, stond hij duizelig aan de kant, raakte hij bij het oversteken bijna enkele renners en toen hij voor de tweede keer op zijn fiets kroop, reed hij richting straatkant en leek hij weer bijna van zijn fiets te vallen, maar bleef hij finaal toch rechtop.

Guess no hat trick after all. At the hospital now, collarbone is definitely broken. Thanks for all the messages. — Toms Skujinš (@Tomashuuns) 16 mei 2017

I would never suggest getting in a fight with tarmac because you will loose. pic.twitter.com/YCqHNbgwDc — Toms Skujinš (@Tomashuuns) 16 mei 2017

“Het zijn rare televisiebeelden”, beseft teammanager Jonathan Vaughters, “maar in de wagen was er geen beeld en wisten we niet meteen wat er aan de hand was met Toms. We raakten ook niet snel bij hem omdat hij voorop reed en het om een afdaling ging. We moesten nog heel wat andere wagens en renners passeren. Zodra een ploegwagen bij hem was, hebben we hem uit koers genomen. Dat was de enige juiste beslissing.”

De schade is niet gering blijkt uit een eerste medische check-up. Skujins houdt een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en heel wat schaafwonden over aan zijn val, meldde zijn team in een eerste bericht, maar de medische check-up is nog niet afgerond.