Aantal orgaandonoren op tien jaar tijd bijna verviervoudigd

Op tien jaar tijd is het aantal orgaandonoren bijna verviervoudigd: van 58.032 in 2006 tot 244.767 in 2016. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in de kranten van Sudpresse. Het aantal mensen dat orgaandonatie weigert, is relatief stabiel gebleven rond de 190.000.

‘Dat is echt positief! De publieke opinie verandert! Dat bewijst dat de sensibiliseringsacties vruchten afwerpen en dat we die acties jaarlijks moeten herhalen’, aldus minister De Block.

De organen die het vaakst worden getransplanteerd zijn de nieren (453 transplantaties in 2016), voor de lever, longen, hart en pancreas.

Minister De Block doet bij de nieuwe cijfers een oproep om over orgaandonatie na te denken, ook wanneer men niet in de context zit van een ziekte of een ongeval. In 2016 stonden er bijvoorbeeld nog steeds 797 mensen op de wachtlijst voor een niertransplantatie.