Groen en SP.A halen uit naar Crevits

Oppositiepartij Groen roept de Vlaamse regering op te investeren in het basisonderwijs. 'Stop de goednieuwsshow en investeer echt in het basisonderwijs', zo zegt Groen-onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman in een reactie op een analyse van het katholiek onderwijs in De Tijd. SP.A vraagt zich af wie Crevits nog gelooft?

Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen zien de lagere scholen hun koopkracht sinds 2009 fors dalen. De werkingsmiddelen van scholen zijn tussen 2009 en 2015 wel met bijna 5 procent toegenomen, maar dat was onvoldoende om de inflatie in diezelfde periode te compenseren. Bovendien is er in 2014-2015 extra op de werkingsmiddelen bespaard om de Vlaamse begroting onder controle te houden. Tot slot leidt de snelle leerlingengroei slechts in beperkte mate tot meer werkingsmiddelen.

Daardoor is de koopkracht van de scholen in het lager onderwijs sinds het schooljaar 2008-2009 met 11 procent gedaald, blijkt uit een analyse door de katholieke onderwijskoepel van de jaarverslagen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. De groei van het aantal leerlingen dreigt de situatie in het middelbaar onderwijs de komende jaren bovendien even nijpend te maken.

Topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve dringt aan op een engagement van alle politieke partijen. Wachten tot de volgende regeringsperiode is geen optie, zegt hij. 'De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen als ze de kwaliteit van het Vlaams onderwijs niet wil hypothekeren.'



Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt in een reactie dat ze werkt aan een globaal plan voor het basisonderwijs. Zij wijst er ook op dat de investeringen in onderwijs de voorbije twee jaar met een half miljard zijn gestegen, dat de werkingsmiddelen volgend jaar opnieuw geïndexeerd zullen worden en dat de scholenbouw gestimuleerd wordt door de btw-verlaging van 21 naar 6 procent.

'Stop de goednieuwsshow'



Volgens Groen-onderwijsspecialist Elisabeth Meuleman moet de Vlaamse regering dringend meer investeren in het lager onderwijs. Meuleman: 'Deze regering durft een gedeeltelijke desindexering nog als groei verkopen ook - er kopen immers netto middelen bij - maar ze volgen de inflatie en het leerlingenaantal niet. Gevolg: jaren en jaren van toepassing van deze 'kaasschaafmethode' snijdt ondertussen echt in het vlees van het onderwijs.'

Meuleman roept de regering op de 'goednieuwsshow' te stoppen en 'een plan op tafel te leggen met concrete financiële maatregelen'. 'Ons basisonderwijs heeft dringend nood aan zuurstof. In zoveel scholen staat het water aan de lippen. Leerkrachten kopen zelf schoolmateriaal en moeten noodgedwongen hun kostbare tijd steken in eetfestijnen, koekjesverkopen en tombola's. Die lovenswaardige initiatieven houden hen weg van hun kerntaak. Enkel met concrete structurele investeringen in het onderwijs kunnen we de kwaliteit ervan blijven verzekeren', besluit de Groen-politica.

'Wie gelooft Crevits nog?'

Oppositiepartij sp.a ziet in de kritiek van Katholiek Onderwijs Vlaanderen echter een bevestiging van de eigen kritiek op het beleid van de Vlaamse regering en van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). 'Topman Lieven Boeve zegt vandaag wat sp.a al drie jaar zegt: de besparingen in het onderwijs zijn nefast voor de vorming van onze kinderen', aldus Caroline Gennez.

Gennez: 'Het is onwaarschijnlijk dat minister Crevits nog durft spreken over een groei van de budgetten. Deze legislatuur heeft ze 45 euro per leerling bespaard in het basisonderwijs en 117 euro per leerling in het secundair. Tegelijk heeft de minister de maximumfactuur in het basisonderwijs verhoogd, waardoor ouders steeds meer op kosten worden gejaagd.'

Bij Gennez is de maat stilaan vol. 'Voor de zoveelste keer belooft de minister actie. Wie gelooft haar nog? Onlangs nog beloofde ze de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs op te trekken tot het niveau van het basisonderwijs. Wat is er van gekomen? Ze beloofde een actieplan voor het basisonderwijs, met concrete investeringen. Wanneer mogen we dat verwachten? En ze beloofde een lerarenloopbaanpact om de jobs van leraars en directies leefbaarder te maken. Heeft iemand daar nog iets van vernomen?'