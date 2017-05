VN-Veiligheidsraad veroordeelt laatste Noord-Koreaanse raketlancering

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag de meest recente raketlancering door Noord-Korea met klem veroordeeld. Ze roept op tot sancties voor het ‘hoogst destabiliserende gedrag’ van Pyongyang.

In een unanieme verklaring, die ook door bondgenoot van Pyongyang China wordt gesteund, vraagt de V-raad aan Pyongyang om ‘onmiddellijk een oprecht engagement te tonen voor de denuclearisatie via concrete acties’. De vijftien leden van de Veiligheidsraad vragen aan Pyongyang bovendien ‘om geen nucleaire of ballistische tests meer uit te voeren’.

Pyongyang lanceerde zondag voor de zoveelste keer en ondanks de reeds opgelegde sancties door de internationale gemeenschap, een ballistische raket, die terechtkwam in de Japanse Zee. Maandag bevestigde het regime dat het om een geslaagde rakettest ging, van een raket die ‘in staat is om een grote en krachtige kernkop te vervoeren’.

Strengere sancties

De goedkeuring van de verklaring, die werd voorgesteld door Washington, komt er aan de vooravond van een spoedvergadering van de V-raad op dinsdag, die werd bijeengeroepen door de Verenigde Staten en Japan. Verwacht wordt dat de V-raad daar strengere sancties zal bespreken. Volgens de Franse VN-ambassadeur François Delattre moet de reactie van de Raad op de test ‘streng, snel en stevig’ zijn.

Foto: Photo News

De spanningen tussen Noord-Korea en de internationale gemeenschap lopen hoog op, in het bijzonder sinds het regime van president Donald Trump de toon tegenover Pyongyang verstrengd heeft. De VS hopen volgens het Witte Huis nog steeds op een diplomatieke oplossing, maar de president dreigde er ook al verschillende keren mee - desnoods alleen - militaire actie te ondernemen. Pyongyang van zijn kant, blijft dreigende taal uiten in de richting van de VS. Maandag nog stelde het regime dat VS de reikwijdte van de Noord-Koreaanse wapens niet mag onderschatten, zo suggererend dat de raketten van Pyongyang Amerikaanse gebieden op het vasteland of in de Stille Oceaan kunnen bereiken.