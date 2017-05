Pool Rafal Majka wint tweede etappe Ronde van Californië en pakt gele trui

Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) heeft de tweede rit in de Ronde van Californië gewonnen. De Pool haalde het na 143 kilometer van Modesto naar San José van George Bennett (LottoNL-Jumbo) en Ian Boswell (Sky). Hij neemt ook de gele trui over van Marcel Kittel, die in de zware bergrit de leiderstrui niet kon behouden.

Na een geanimeerde beginfase slaagden vier renners er uiteindelijk in om weg te rijden uit het peloton: Toms Skujins, Christopher Hamilton, Danny van Poppel en Scott Thwaites. Uiteindelijk zouden ook nog Tanner Putt en Daniel Jaramillo de aansluiting maken.

Hamilton moest in de zware bergrit - vijf cols en op het eind ging het ook nog eens bergop - zijn medevluchters laten rijden op de derde klim van de dag. In het peloton werd de voorsprong onder controle gehouden en kwam die nooit boven drie minuten. Onderweg graaide Jaramillo gretig de punten mee voor de bergtrui en toonden Skuijins, Thwaites en Jaramillo zich uiteindelijk de sterksten bergop.

LottoNL-Jumbo besloot het tempo de hoogte in te jagen en op Mount Hamilton werd leider Marcel Kittel al snel gelost. Ook Peter Sagan moest wat later het peloton laten rijden, dat zou uitdunnen tot zo’n 25 renners. De voorsprong van de vluchters zakte snel onder de twee minuten. Het was George Bennett die de debatten opende in het peloton en Boswell, Lachlan Morton en Rafal Majka in zijn zog meenam. Vooraan telden de drie koplopers nog slechts driekwart minuut voorsprong, en was het Skujins die er in de afdaling alleen op uittrok, maar hij zou weer bijgebeend worden door de zes andere renners.

Foto: Photo News

In die lange afdaling zou hij op zo’n 40 kilometer van het einde gegrepen worden. Op Quimby Road, de laatste klim van de dag moesten ook Jaramillo en Thwaites lossen en kregen we vijf leiders. In het peloton probeerde Talansky even te ontsnappen, maar zonder succes. Het was vooraan te doen om de dagzege.

Skujins gevallen

In de steile afdaling van Quimby Road kwam Skujins ten val. Hij kroop waggelend weer op zijn fiets, viel er meteen weer af, belandde aan de andere kant van de weg, zou opnieuw strompelen naar zijn fiets en dan toch weer wegrijden. Eenmaal de ploegwagen hem bereikte, stapte hij dan toch in de wagen en verdween hij uit de koers.

Bennett, Majka, Morton en Boswell bleven over vooraan. Op de hellende finish in San José zette Morton als eerste aan. Majka counterde, Bennett ging daarna in de aanval, maar ook de Nieuw-Zeelander werd teruggegrepen door de Pool die het uiteindelijk haalde in de sprint bergop van Bennett, die tweede werd. Majka is ook de nieuwe leider. Het is de eerste zege voor Majka in zijn nieuwe truitje van Bora-Hansgrohe, zijn eerste zege ook sinds zijn nationale titel eind juni vorig jaar.