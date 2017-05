Britse seriemoordenaar sterft aan longkanker

De beruchte Britse seriemoordenaar Ian Brady is op 79-jarige leeftijd gestorven aan longkanker. Hij vermoordde meer dan vijftig jaar geleden vijf kinderen tussen 10 en 17 jaar. Het lichaam van zijn derde slachtoffer, Keith Bennett (12), is nooit gevonden.

Begin jaren zestig werd Engeland opgeschrikt door enkele mysterieuze verdwijningen. Tussen juli 1963 en december 1964 verdwenen in de buurt van Manchester vier kinderen, onder wie Keith Bennett. De politie stond voor een raadsel. Hoe er ook werd gezocht, de kinderen bleven spoorloos en de daders onvindbaar.

Bijna een jaar na de vierde verdwijning - op 7 oktober 1965 - kreeg de politie een vreemd telefoontje. Ene David Smith vertelde vol afschuw dat zijn schoonzus en haar vriend een homoseksuele tiener hadden gewurgd, nadat ze hem zwaar hadden toegetakeld met een bijl. Smith was getuige geweest, omdat ze in hem een potentiële kompaan hadden gezien. Met de sadistische moord op de tiener hadden ze hem willen bewijzen tot wat ze in staat waren.

De politie kon Ian Brady en Myra Hindley oppakken in hun huis, terwijl het verminkte lichaam van de tiener er nog lag. Een huiszoeking leverde ook bewijzen op van hun betrokkenheid bij twee onopgeloste verdwijningen van kinderen. Hun lichamen bleken begraven in de moerassige streek ten noorden van Manchester. Ze bleken voor hun dood allebei mishandeld en misbruikt. Een van de bewijsstukken was een opname van de laatste momenten van een slachtoffer, tevergeefs smekend om genade.

Ian Brady (links) en Myra Hindley (rechts) werden allebei tot levenslang veroordeeld. Foto: AFP

Gezichten van het kwaad

De brutaliteit van de moorden schokte heel het land. Ian Brady en Myra Hindley werden allebei tot levenslang veroordeeld.

Negentien jaar later werd Brady psychopathisch verklaard en verhuisde hij van de gevangenis naar een psychiatrisch ziekenhuis. Daar bekende hij nog twee andere moorden, op Pauline Reade (16) en Keith Bennett (12). In een ultieme poging de lichamen van die twee slachtoffers terug te vinden, werden Brady en Hindley opnieuw naar Saddleworth Moor gebracht. Het lichaam van Pauline werd er inderdaad ontdekt, dat van de kleine Keith bleef spoorloos.

Hongerstaking

Hindley overleed in 2002 op 60-jarige leeftijd. Ook Bradly wilde sterven, daarom was hij sinds 1999 in hongerstaking. Maar het gerecht wilde hem absoluut in leven houden en al jarenlang werd hij met een sonde gevoed. Maandag is hij in het zwaarbeveiligde Ashworth Hospital uiteindelijk overleden aan longkanker.