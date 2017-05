Alliantie tussen Le Pen en Dupont-Aignan opgeblazen

Het Front National (FN) en Debout la France (DLF), de partijen van respectievelijk Marine Le Pen en Nicolas Dupont-Aignan, hebben maandag met het oog op de nakende parlementsverkiezingen het einde van hun samenwerking vastgesteld.

Tussen beide rondes van de presidentsverkiezingen, die Le Pen van de sociaal-liberaal Emmanuel Macron heeft verloren, hadden beide partijen een ‘patriottische en republikeinse alliantie’ gesmeed. Mocht Le Pen het halen dan zou Dupont-Aignan haar premier zijn geweest.

Maar de alliantie heeft uiteindelijk maar twee weken geduurd. Beide partijen zullen voor alle districten kandidaten voordragen, terwijl er wel nog twijfel is over dat van de FN-leidster in Pas-de-Calais.

Er was ook een akkoord voor de slag om de Nationale Assemblée: 50 kandidaten van de DLF gesteund door het FN en 50 vice versa. Maar zaterdag heeft een nationale raad van DLF kandidaten voorgedragen voor bijna alle kiesdistricten. ‘Zoals dit altijd was voorzien’, zegt DLF maandag in een communiqué.