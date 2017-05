Roger Federer geeft forfait voor Roland Garros

Roger Federer (ATP 5) zal niet deelnemen aan Roland Garros (22/05-11/06). Dat heeft de 35-jarige Zwitser maandag bekendgemaakt op zijn website. De achttienvoudige grandslamwinnaar speelde dit jaar nog geen graveltoernooien. De Zwitser laat het gravelseizoen aan zich voorbij gaan en focust zich op de toernooien op gras- en hardcourt. “Het seizoen begon perfect voor mij, maar ik besef dat planning de sleutel tot succes is voor de komende jaren”, zo stelt Roger Federer op zijn website.

“Jammer genoeg heb ik beslist niet deel te nemen aan Roland Garros”, zo richt Federer zich tot zijn fans. “Ik heb de voorbije maand echt hard gewerkt, zowel op als naast het court. Maar om nog vele jaren op het ATP-circuit te kunnen aantreden, voel ik dat het best is om dit jaar het gravelseizoen over te slaan en me voor te bereiden op de gras- en hardcourtseizoenen.”

In januari won Federer de Australian Open, maar op het tweede grandslamtoernooi van het seizoen zal hij er niet bij zijn. De Zwitser won Roland Garros eenmaal, in 2009. Ook vorig jaar was hij niet op het Parijse gravel te bewonderen. Toen zegde Federer geblesseerd af. “De aanvang van dit jaar is magisch geweest, maar ik moet erkennen dat plannen noodzakelijk zal zijn om nog lang te kunnen tennissen. Mijn team en ik hebben vandaag dan ook beslist dat slechts één toernooi op gravel spelen niet ideaal is voor mijn tennis en fysieke voorbereiding op de rest van het seizoen. Ik zal de Franse supporters missen. Ze hebben me altijd gesteund, ik kijk ernaar uit om hen volgend jaar op Roland Garros te zien”, besluit Federer.