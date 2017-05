Ambassadeur bij Vaticaan waarschuwde kabinet Reynders in zaak-Kazachgate

Charles Ghislain, de toenmalige ambassadeur bij de Heilige Stoel, heeft in november 2013 de rechterhand van vicepremier Didier Reynders gewaarschuwd over de rol die de Franse ambtenaar Jean-François Etienne des Rosaies speelde in de zaak-Chodiev. Dat heeft Ghislain maandag verklaard in de onderzoekscommissie Kazachgate, waarin de Oezbeeks-Belgische miljardair Chodiev en twee zakenpartners centraal staan.

Ghislain spreekt met die verklaring Jean-Claude Fontinoy, de rechterhand van Didier Reynders (MR) tegen. Die had vorige woensdag voor de commissie verklaard dat hij in 2013 geen idee had dat des Rosaies betrokken was in de zaak-Chodiev.

Etienne des Rosaies is de Franse cabinetard van wie wordt vermoed dat hij in 2010-2011 een advocatenteam met onder anderen senator Armand De Decker (MR) op poten zette om de belangen van Chodiev en co in ons land te verdedigen.

Ongeoorloofde inmenging

Het zogenaamde Kazachse trio kon in 2011 in ons land gebruikmaken van de verruimde minnelijke schikking. De onderzoekscommissie gaat na of bij de totstandkoming van die afkoopwet voor fraudeurs ongeoorloofde inmenging heeft plaatsgevonden.

Ghislain verklaarde maandag dat hij in 2013 een vraag kreeg van Jean-Claude Fontinoy van het kabinet-Reynders om informatie door te spelen over Etienne des Rosaies.

Vorige week zei Fontinoy dat hij in oktober 2013 een eerste keer een ontmoeting had met Etienne des Rosaies. Dat ging over de vraag van de Fransman om zakenman Georges Forrest een adellijke titel te verlenen en over de diplomatieke erkenning van de Orde van Malta. Daarna zag hij des Rosaeis nog een paar keer.

Persoonlijke mail

Begin november 2013 stuurde Ghislain naar eigen zeggen een persoonlijke mail naar Fontinoy waarin hij hem - in diplomatieke bewoordingen - waarschuwde over Etienne des Rosaies. Dat deed hij op basis van informatie die op het internet circuleerde.

De ambassadeur citeerde in zijn mail aan Fontinoy van 2013 letterlijk de manier waarop Senaatsvoorzitter Armand De Decker in opspraak was gekomen door zijn contacten met des Rosaies in de zaak Chodiev. Vreemd, want Fontinoy zei vorige week nog in de commissie dat hij in 2013 ‘geen idee had wie des Rosaies was’ en dat hij in 2013 ‘een paar keer’ met hem had afgesproken in het dossier om de omstreden zakenman Geroges Forrest in de adelstand te verheffen.

Maar als Ghislain de waarheid spreekt, dan wist Fontinoy op dat moment wel al wie des Rosaies was en welke rol die in Kazachgate speelde.